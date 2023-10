Fesc vai realizar o IV Festival do Livro de São Carlos

Fesc São Carlos será uma das sedes do evento literário - Crédito: Arquivo/São Carlos

A Fundação Educacional São Carlos (Fesc) vai realizar de 15 a 21 de outubro, IV Festival do Livro de São Carlos. Nesta edição o Festival, composto por quatro eventos, terá atividades na Fesc, campus da Vila Nery, no Cemac e outros locais da cidade.

O evento organizado pelo Grupo de Literatura da Universidade Aberta da Terceira idade (UATI), mantido pela Fundação São Carlos (Fesc), pelo Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (Sibisc) da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Academia Literária de São Carlos faz parte do calendário oficial do município desde 2022 e conta com o apoio do Coletivo Librum e da Academia Literária de São Carlos.

A programação será aberta no domingo, 15, das 9h às 19h, na Fesc da Vila Nery, com o “Valer na Maturidade”, evento organizado desde 2013, que visa o estímulo a leitura e a escrita para a população com mais de 60 anos e vai reunir feira de venda, troca ou doação de livros, premiação do I Concurso Literário 60+, sarau, entre outras atividades.

O Festival terá ainda o I Fórum de Literatura e Artes de São Carlos de 16 a 20 de outubro das 19h às 22h, na FESC Vila Nery, com o tema “Por um Novo Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca em São Carlos” para estimular a produção literária no município e dar visibilidade aos escritores residentes; além do Festival Araucária de 20 e 21 de outubro, das 13h às18h no Cemac, Rua São Paulo, 745, evento organizado pelo Sibisc, voltado para as crianças das escolas municipais com o objetivo de proporcionar experiências culturais, educacionais e literárias, com exposição de trabalhos desenvolvidos pelas crianças, encontros inspiradores com autores oficinas de criatividade literária, palestras informativas e apresentações culturais e artísticas

A programação completa do IV Festival do Livro de São Carlos que se estenderá até, 21, pode ser acessada no link https://fesc.com.br/iv-festival-do-livro-de-sao-carlos/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também