(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Fim de ano

FESC realiza cantata de natal com programação especial

A iniciativa tem como objetivo valorizar essas parcerias, apresentar à comunidade a finalidade social e cultural desses usos e celebrar o espírito natalino por meio da música

04 Dez 2025 - 17h40Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
FESC realiza cantata de natal com programação especial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Fundação Educacional São Carlos – FESC realizará, entre 8 e 12 de dezembro, a Cantata de Natal da FESC, um evento especial que reúne apresentações musicais de grupos e corais parceiros que utilizam os espaços da instituição ao longo do ano para a realização de seus ensaios. A iniciativa tem como objetivo valorizar essas parcerias, apresentar à comunidade a finalidade social e cultural desses usos e celebrar o espírito natalino por meio da música.
A programação é gratuita, aberta ao público e acontece sempre às 19h, no Campus 1 da FESC – Vila Nery (Rua São Sebastião, 2.828). Cada apresentação reflete o trabalho desenvolvido nos ambientes cedidos pela FESC, reforçando o compromisso da Fundação com a promoção cultural e o apoio às iniciativas artísticas da cidade.
 

Leia Também

1&ordm; Encontro de Carros Antigos do Aracy acontece no próximo dia 14 com exposição e gastronomia
Entretenimento11h40 - 04 Dez 2025

1º Encontro de Carros Antigos do Aracy acontece no próximo dia 14 com exposição e gastronomia

Feira da Barganha terá edição especial neste domingo com shows sertanejos
Entretenimento11h20 - 04 Dez 2025

Feira da Barganha terá edição especial neste domingo com shows sertanejos

Entretenimento07h21 - 04 Dez 2025

Os melhores apps para baixar vídeos rapidinho

Entretenimento07h12 - 04 Dez 2025

Os melhores apps para baixar músicas rápido em 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/12) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 04 Dez 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/12) para o seu signo

Últimas Notícias