FESC realiza cantata de natal com programação especial

A Fundação Educacional São Carlos – FESC realizará, entre 8 e 12 de dezembro, a Cantata de Natal da FESC, um evento especial que reúne apresentações musicais de grupos e corais parceiros que utilizam os espaços da instituição ao longo do ano para a realização de seus ensaios. A iniciativa tem como objetivo valorizar essas parcerias, apresentar à comunidade a finalidade social e cultural desses usos e celebrar o espírito natalino por meio da música.

A programação é gratuita, aberta ao público e acontece sempre às 19h, no Campus 1 da FESC – Vila Nery (Rua São Sebastião, 2.828). Cada apresentação reflete o trabalho desenvolvido nos ambientes cedidos pela FESC, reforçando o compromisso da Fundação com a promoção cultural e o apoio às iniciativas artísticas da cidade.



