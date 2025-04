Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam em São Carlos

Cantor ferrugem se apresenta em São Carlos - Crédito: divulgação

Os fãs de pagode já podem se preparar para uma noite inesquecível. No dia 17 de abril, quinta-feira, a cidade de São Carlos recebe um dos eventos mais aguardados do ano: Ferrugem e Turma do Pagode juntos no palco do Oasis Eventos.

O show está marcado para começar às 20h, reunindo dois dos maiores nomes do pagode nacional em uma apresentação cheia de sucessos, animação e muito samba no pé.

Os ingressos já estão disponíveis para compra online através do site: www.redticket.com.br/ferrugemturmadopagode.

