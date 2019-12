Férias no Sesi São Carlos conta com programação especial para crianças e adolescentes

Crédito: Divulgação

As inscrições para o Super Férias 2020 no Sesi São Carlos já estão abertas. Durante o mês de janeiro de 2020, crianças e adolescentes entre 4 a 12 anos poderão participar de uma programação especial que une diversão e aprendizado, a partir de práticas esportivas, oficinas culturais, gincanas, jogos e brincadeiras.

EVENTO EM REDE

Cada unidade do Sesi-SP prepara uma programação especial, que se integra em rede a partir de uma temática. Para janeiro de 2020, a Cultura dos Povos vai nortear as atividades desenvolvidas por todo o Estado. Assim, os participantes aprendem enquanto brincam!

Em São Carlos, a programação acontece entre os dias 6 e 31 de janeiro, das 13h às 17h30, de segunda a sexta. Dentre as atividades há jogos e brincadeiras, para que a turma aproveite ao máximo as férias.

O encerramento fica por conta do tradicional Jogo Noturno, que será realizado no dia 31 de janeiro, sexta-feira, das 18h30 às 21h. Direcionado para crianças de 8 a 12 anos, a atividade é uma caça ao tesouro com muita aventura e diversão.

Para a realização da programação, as unidades dispõem de uma equipe de profissionais que mediam as atividades e zelam pelos participantes durante toda a temporada.

Para participar é necessário que os pais compareçam à secretaria da unidade com comprovante de residência, RG e CPF do participante e do responsável e efetuem o pagamento do valor da taxa de inscrição, conforme a categoria escolhida (módulo semanal ou pacote). Os valores devem ser consultados na unidade.

Serviço

Super Férias

De 6 a 31 de janeiro, das 13h às 17h30, de segunda a sexta.

Jogo Noturno – 31 de janeiro, sexta, das 18h30 às 21h

Módulo 1: De 6 a 10; Módulo 2: De 13 a 17; Módulo 3: De 20 a 24; Módulo 4: De 27 a 31

Sesi São Carlos – rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1325 - Vila Isabel - São Carlos.

Público-alvo: crianças e adolescentes [de 4 a 12 anos]

Grupo 1: de 4 a 6 anos - Vermelhinhos

Grupo 2: de 7 a 8 anos - Laranjinhas

Grupo 3: de 9 a 10 anos - Amarelinhos

Grupo 4: de 11 a 12 anos - Verdinhos

Inscrições: Na secretaria única, com os seguintes documentos: comprovante de residência, RG e CPF do participante e do responsável, carteira de trabalho

CONTATOS

Site: https://saocarlos.sesisp.org.br/super-ferias

Informações: 16 3306-1050

