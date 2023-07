Férias no paraíso brasileiro

Mais da metade do ano se passou e as férias de inverno estão aí. Momento ideal para fazer uma pausa na rotina, tirar um descanso e aproveitar para viajar. Os fãs do inverno precisaram ter contato com a neve, com destinos onde praticar esqui e aproveitar ao máximo o frio. Já os time verão preferem escolher pacotes de viagem rumo aos Estados Unidos, Europa ou, bem mais perto, uma praia do nosso país para poder curtir sem ter que pensar em nevascas ou agasalhos.

Sem dúvida uma viagem para Arraial do Cabo é visitar as praias mais bonitas em qualquer época do ano. A bela cidade litorânea do estado do Rio de Janeiro, encravada na chamada Região dos Lagos e limitando com os municípios de Cabo Frio e Araruama e o oceano Atlântico, possui clima tropical com dias ensolarados, sem nuvens e com temperaturas agradáveis. Conta também com a restinga de Massambaba, área preservada pelo IBAMA, onde se encontram as orquídeas mais exóticas do mundo.

Praias paradisíacas

As praias de Arraial do Cabo, com suas areias brancas e águas transparentes, são umas das melhores do país para a prática do mergulho. A Praia do Farol, numa ilha declarada reserva natural sob proteção da Marinha, fica do lado oposto ao mar aberto formando uma piscina natural onde ao nadar com óculos faz-se sentir no céu. As Prainhas possuem dois setores, um pequeno com cadeiras para alugar e outro mais amplo onde depois de caminhar alguns metros na água se encontra muita tranquilidade para relaxar despreocupadamente. A Praia do Forno, entre as mais elogiadas, se acessa subindo um morro -com a opção de pegar de táxi barco- e é ideal para passar o dia inteiro mergulhando ou curtindo snorkeling cujo equipamento pode-se alugar no local. Praia Grande conta com a vantagem de que se pode chegar lá caminhando do centro, há muitos restaurantes na orla, é a mais longa e o pôr do sol fica um cartão postal. A Praia Brava ganhou seu nome pelo fato de ser a única voltada para o mar aberto, daí as ondas grandes e a corrente que a torna um local ideal para a prática de surf.

Passeios de barco

Do pequeno porto próximo da Praia dos Anjos, no centro histórico, saem os barcos que fazem os imperdíveis passeios para as paradisíacas praias de Arraial do Cabo, onde além de percorrê-las a viagem inclui uma saída para o mar aberto que possibilita ver as tartarugas marinhas. O tipo de passeio mais típico é uma viagem de umas 4 horas. Mas também há um chamado ‘navio pirata’ que oferece um passeio de quase 10 horas que inclui almoço. Todos os barcos são habilitados assim como os vendedores também contam com a identificação que os autoriza.

Caminhadas pela cidade

Arraial do Cabo é uma vila de pescadores que virou turística pelas suas espetaculares praias. A apenas três horas do Rio de Janeiro, a cidade é tranquila e com movimento local. Mas nos finais de semana fica lotada porque há mais de um ônibus por dia para chegar lá. Seu centro histórico, a praça e as casas pintadas em diferentes cores lhe dão um lindo toque bucólico. A área comercial possui diversas casas de artesanato, bares, restaurantes, vendedores ambulantes e pescadores que oferecem a pesca a qualquer hora do dia.

