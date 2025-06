Festa Junina da Santa Eudóxia: O retorno da tradicional Feira com sabores e diversão

A animação musical ficará por conta dos talentosos Douglas Florêncio, Carlos Salatino, Eudóxia Morais e Fabiano, que prometem animar o público com suas performances. Além disso, teremos a tradicional Quadrilha, que trará ainda mais alegria e interação entre os participantes!

O evento contará com uma variedade deliciosa de comidas e bebidas, preparadas por talentosos participantes. Dani traz para a feira uma seleção irresistível com pastel, refrigerantes e caldos quentes, incluindo o famoso caldo de quenga, caldo de mandioca e sopa de milho. Já Maria Luiza promete deliciar os visitantes com batata frita recheada, acompanhada de refrigerante, água e quentão quentinho.

Para as crianças (e adultos!) que buscam diversão, Eliete e Nivaldo estarão à frente da cama elástica e da piscina de bolinhas. E no domingo, as delícias continuam com Giovanna oferecendo trufas e canecas personalizadas.

Os amantes de doces não podem perder os churros doces e salgados da Juliana. No domingo, Donizete também estará presente com sorvete americano, maçã do amor, pipoca colorida e fondue. Além disso, Simone trará artesanato especial e Cristina terá um brechó cheio de achados incríveis.

E não podemos esquecer dos deliciosos espetinhos de carne preparados por Fabiano e Ana, lanches saborosos do Ivanildo e o refrescante caldo de cana servido por Maicon e Jailza (apenas no domingo). Para fechar com chave de ouro, Silmara estará vendendo espetos de morango também no domingo!

A feira será animada por música ao vivo nos dois dias, trazendo ainda mais alegria ao nosso encontro. Venha se divertir em um ambiente acolhedor com amigos e familiares!

Vem pra Santa Eudóxia! Traga seu sorriso e venha aproveitar tudo que a nossa Feira Junina tem a oferecer! Não perca essa oportunidade de celebrar a cultura junina em grande estilo!

