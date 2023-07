Feira Julina promete agitar o domingo no Parque do Bicão

SIGA O SCA NO

Um dia com muito calor humano e muita agitação. Assim promete ser a 1ª Feira Julina, prevista para acontecer neste domingo, 16, das 8h às 18h no Parque do Bicão, em São Carlos.

O evento promete vários shows. Entre eles, das 10h às 12h, a presença de Dileno, do Projeto Viola no Peito. Terá ainda a animação do DJ Rogério e uma super apresentação de artistas a partir das 14h.

Os organizadores prometem ainda uma ampla praça de alimentação com muitas delícias, além de pipoca e brinquedos para criança totalmente grátis.

