Feira de Economia Solidária tem atividades culturais e horário especial de Natal

No próximo final de semana a Feira de Economia Solidária de São Carlos da Praça XV terá atrações especiais de Natal.

No sábado, 21, acontecerá o encerramento da II Semana da Economia Solidária, com uma roda de conversa: Outra Economia é possível, monitorada pela equipe do Projeto Rede EcoSanca do Numi-Ecosol/UFSCar, e o show Nara Dom canta Filhos da Pátria Amada. Nara Dom é a linguagem particular do soul music. Com muita personalidade e diversas influências, a cantora apresenta uma homenagem aos grandes nomes da MPB como Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil, entre tantos outros artistas nacionais premiados e reconhecidos pelo público.

No domingo, 22, tem Dança Circular com o Grupo GiraSanca e o show com Conversa de Botequim. O grupo Conversa de Botequim foi formado em 2007 e tem músicos de São Carlos e Araraquara. No repertório destacam-se samba, choro e bossa-nova. Em suas apresentações o grupo destaca a importância dos compositores dos estilos e também mostra um pouco da história dos mestres da nossa música.

Nos dois dias terá também a presença do Papai Noel Vovô Décio. A Praça XV está com iluminação especial de Natal e exposição dom presépio artesanal.

Confira os horários da programação das atividades:

Sábado e domingo:

• Comercialização de produtos artesanais e gastronômicos (16h às 21h);

- Papai Noel Vovô Décio receberá as crianças em seu trenó das 18h às 21h.

Sábado:

- Roda de conversa: Outra Economia é possível (15h30)

- Show Nara Dom canta Filhos da Pátria Amada (18h)

Domingo:

- Dança Circular com o Grupo GiraSanca (16h)

- Show com Conversa de Botequim (18h)

Na Feira da Praça XV a população encontra uma variedade de produtos, desde mais simples até sofisticados, artesanais e exclusivos, e é uma opção diferenciada para presentes de Natal.

A Feira de Economia Solidária de São Carlos é uma realização da Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, Departamento de Apoio à Economia Solidária e dos Empreendimentos de Economia Solidária da cidade.

