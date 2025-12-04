(16) 99963-6036
Entretenimento

Feira da Barganha terá edição especial neste domingo com shows sertanejos

04 Dez 2025 - 11h20Por Jessica Carvalho R.
A tradicional Feira da Barganha realizará uma edição especial no próximo domingo, 7 de dezembro, trazendo uma programação recheada de música sertaneja e atrações voltadas ao público do agro. O evento começa a partir das 9h, no Parque do Bicão, e promete reunir famílias, comerciantes, produtores rurais e fãs de música ao vivo.

Entre as atrações confirmadas está a dupla Rud & Robson, destaque do Agro Farra 2025, além dos artistas Odair Mato Grosso, Deivid & André, Natintho e Gustavo Lollu, que garantem um repertório especial com grandes sucessos do sertanejo raiz e universitário.

Já a tradicioonal Feira da Barganha será realizada das 8h às 14h e reunirá expositores com uma grande diversidade de produtos, incluindo roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis, itens de decoração e muito mais.

Segundo os organizadores, a proposta desta edição é unir entretenimento, cultura popular e o ambiente do agronegócio, valorizando artistas regionais e ampliando a experiência dos visitantes. A feira, conhecida pela variedade de produtos, gastronomia e oportunidades de compra, ganha nesta edição um reforço musical que promete movimentar o domingo.

