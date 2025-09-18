(16) 99963-6036
Feira da Barganha será realizada neste domingo no Bicão

18 Set 2025 - 10h46Por Jessica Carvalho R.
Neste domingo, 21 de setembro, os moradores de São Carlos, poderão aproveitar mais uma edição da tradicional Feira da Barganha, que será realizada no bairro Bicão. O evento acontece das 8h às 14h, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim, e promete movimentar o dia com variedade e bons preços.

A feira reunirá expositores com uma grande diversidade de produtos, incluindo roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis, itens de decoração e muito mais. É uma ótima oportunidade para quem quer economizar e garimpar peças interessantes, além de aproveitar um ambiente descontraído e familiar.

Serviço
Evento: Feira da Barganha
Data: Domingo, 21 de Setembro de 2025
Horário: Das 8h às 15h
Local: Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim – Bicão, São Carlos – SP

