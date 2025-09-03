(16) 99963-6036
Feira da Barganha e Tributo a Tião Carreiro & Pardinho agitam o Bicão neste domingo

03 Set 2025 - 17h48Por Jéssica C.R.
O Parque do Bicão será palco, neste domingo (7), de dois grandes atrativos que prometem movimentar São Carlos: a tradicional Feira da Barganha e o Tributo a Tião Carreiro & Pardinho, ícones do sertanejo raiz.

Tributo ao sertanejo raiz

A partir das 8h da manhã, o público poderá acompanhar um espetáculo especial em homenagem à dupla que marcou gerações. O show será comandado por Peão Dourado e Caxiné, conhecidos por manter viva a tradição da música caipira.

Além deles, sobem ao palco Irmãos Pontes, Nivaldo Viola & Del Moreno, Henrique Solo (Piracicaba), Daiane Corrêa, Nicole Citron e Toninho Berranteiro. A apresentação ficará por conta do locutor Israel Tuc Tuc de Oliveira.

O tributo segue até as 15h, com a sequência de DJs animando o público após as apresentações musicais.

 

Feira da Barganha

No mesmo horário, das 8h às 14h, acontece a já conhecida Feira da Barganha, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, Jardim Bicão. O espaço reunirá expositores com produtos variados, como roupas, calçados, brinquedos, eletrônicos, móveis e itens de decoração.

A feira é uma oportunidade para quem deseja economizar, encontrar peças únicas e aproveitar um ambiente descontraído e familiar, além de contar com área de alimentação e segurança para os visitantes.

Um domingo de cultura e bons negócios

Combinando música sertaneja de raiz e a tradicional feira popular, o evento no Bicão promete atrair famílias e fãs da boa música caipira. A entrada é gratuita.

