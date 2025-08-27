Expressando Emoções: arte, música e movimento lota Teatro Municipal durante a Semana da Deficiência

O Teatro Municipal de São Carlos recebeu, na noite de segunda-feira (25), o espetáculo “Expressando Emoções: Arte, Música e Movimento”, dentro da programação da Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos em parceria com entidades e associações do município.

O evento reuniu autoridades, como a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, o prefeito interino Roselei Françoso, o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, os vereadores Bruno Zancheta e Lineu Navarro, além da secretária adjunta da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Danieli Favoretto Valenti.

No palco, emocionaram o público o Coral “Além do Olhar” e apresentações de alunos da APAE, Paralelo, Associação dos Surdos, Casa 21, Espaço Azul e Pequeno Príncipe, em uma noite marcada pela diversidade cultural e pela valorização da inclusão social.

Valorização da diversidade

O prefeito interino Roselei Françoso destacou que a presença maciça do público reforça a importância de fortalecer políticas públicas voltadas à inclusão.

“São Carlos tem dado passos importantes na valorização da diversidade e na inclusão social. Ver esse teatro lotado para prestigiar talentos e histórias de vida é a prova de que a sociedade está mais aberta, mais consciente e mais acolhedora. Nosso papel como gestores é ampliar os espaços de participação e visibilidade para as pessoas com deficiência”, afirmou.

A primeira-dama, Herica Ricci Donato, também ressaltou o caráter transformador do evento:

“É gratificante ver famílias, entidades e a comunidade reunidas para celebrar a arte, o esporte e a convivência, quebrando barreiras e construindo uma cidade mais justa e acessível”.

Programação diversificada

As atividades da Semana começaram na última quinta-feira (21), com a Secretaria Itinerante na USF do Jardim Zavaglia, que ofereceu acesso ao Cartão Mais Acesso e esclarecimento de dúvidas da população. Desde então, foram realizadas apresentações como a peça “A Menina das Cores”, da APAE, e o Show de Talentos do Instituto Acorde, que também levou ao palco do Teatro Municipal criatividade e habilidades de pessoas com deficiência.

A secretária adjunta Danieli Favoretto Valenti reforçou que cada apresentação é um convite à reflexão: “A Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla nos lembra que inclusão não é um favor, é um direito. Garantir esse direito significa criar políticas públicas consistentes, oferecer oportunidades e, acima de tudo, respeitar cada indivíduo em sua singularidade”.

Próximas atividades

A programação segue até quinta-feira (28).

Quarta-feira (27/08): no Colégio Diocesano La Salle, das 8h às 12h, acontecem demonstrações de esportes adaptados, com a participação da Associação São-carlense de Atletismo (lançamento de dardo e corrida com guia) e do grupo PROAFA (UFSCar), com apresentação de handebol em cadeira de rodas.

Quinta-feira (28/08): encerramento na ETEC, às 13h30, com apresentação da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos sobre os serviços disponíveis aos alunos do curso técnico em enfermagem.

