Exposição traz diálogo entre artistas atuantes nos anos 1980 e 2020 em São Carlos

Um diálogo entre gerações de artistas visuais da cidade. Essa é a proposta da Exposição Artistas de São Carlos 80/20, que reúne obras de 16 artistas que residiram no município em diferentes épocas.

Com duração de 40 dias, a exposição fica aberta para visitação gratuita no Centro Cultural da USP. A abertura da mostra coletiva está programada para o dia 16 de agosto, às 18h30.

Além da coletânea, a programação também irá promover rodas de conversa sobre a história das artes visuais em São Carlos e possibilidades de atuação artística no contexto atual.

A exposição também disponibilizará audiodescrição, por meio de QR Code, para pessoas cegas e pessoas com baixa visão. O Centro Cultural da USP também possui arquitetura facilitada para pessoas com dificuldades de locomoção e cadeirantes, e os locais que irão receber as palestras possuem rampas de acesso.

UMA HISTÓRIA DE MUITOS PROTAGONISTAS

O trabalho pretende traçar um paralelo entre gerações, resgatando a memória da produção artística dos anos 1980, com destaque para a atuação individual dos artistas e também coletiva, como a do “Grupo São Carlos”, formado no começo dos anos 1980 e que participou de diversas exposições na cidade e região, possibilitando intercâmbios com artistas de outras localidades.

Alguns desses personagens já faleceram e a exposição conta com uma homenagem ao artista José Sidney Leandro, que materializou diversas ações culturais na cidade, como por exemplo, a Sessão Maldita no Cine São Carlos. Todos seus esforços resultaram em um grande incentivo às artes plásticas na cidade do clima. Hoje, a união entre artistas locais se encontra potencializada pela conexão das redes, principalmente depois da pandemia. A exposição nasce dos frutos da pesquisa de Daniel Paschoalin e Amanda Ruggiero, curadores da mostra.

Essa exposição foi viabilizada com recursos do Programa de Ação Cultural - PROAC do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Águaviva Produções, em parceria com o Grupo Coordenador de Cultura e Extensão, PUSP-SC e Centro Cultural USP São Carlos.

PROGRAMAÇÃO E RODAS DE CONVERSA

Abertura :16 de agosto,quarta-feira, às 18h30

Abertura para visitação da exposição Artistas de São Carlos 80/20 no Centro Cultural da USP

Roda de conversa- As artes visuais em São Carlos nos anos 198017 de agosto, quinta-feira, das 18h30 às 21h

Com os convidado Ismael Oliveira, Kena, Preá e a mediação de Amanda Ruggiero e Daniel Paschoalin

Roda de conversa- Ser artista no interior: vivências e possibilidades de atuação

18 de agosto, sexta-feira, das 18h30 às 21h

Com os convidados Anny Lemos, Marcel Guerreiro, Washington Pastore e a mediação de Amanda Ruggiero e Daniel Paschoalin

Visitação

De 16 de agosto a 29 de setembro

segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 20h

Local

Centro Cultural da USP

Av. Dr. Carlos Botelho, 1465, Centro, São Carlos - SP

Toda a programação é gratuita e aberta a toda a comunidade. O agendamento de visitas pode ser feito pelo e-mail: gabriela@aguavivaproducoes.com

Mais informações em: https://aguavivaproducoes.com/artistas-de-sao-carlos-8020/