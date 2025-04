Exposição Nacional de Orquídeas termina neste domingo

Compartilhar no facebook

Orquídea - Crédito: Pixabay

Termina neste domingo a 60ª Exposição Nacional de Orquídeas, que ocorre na Praça XV, em São Carlos.

A exposição é aberta ao público das 8h às 17h.

Neste ano, a exposição reúne cerca de 30 expositores convidados de associações orquidófilas de diversas regiões do país. Os visitantes poderão apreciar mais de mil orquídeas floridas, nacionais e estrangeiras, além de adquirir plantas e produtos relacionados ao cultivo da espécie, como vasos, adubos e insumos especializados. Também haverá sorteio de orquídeas para o público.

Os orquidófilos estarão disponíveis para orientar o público quanto aos cuidados com as plantas, como regar adequadamente, adubação, época correta de replantio, manuseio e poda, além do uso de defensivos naturais e equipamentos de proteção.



