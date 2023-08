Exposição “Memórias Negras” será aberta ao público dia 16 de agosto no Centro Afro

A exposição “Memórias Negras”, fruto do Projeto Memórias Negras desenvolvido pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo e o Centro Cultural, ambos da Universidade de São Paulo (USP), durante o ano de 2022, com apoio da Pró-reitoria de Cultura e Extensão, será aberta ao público na próxima quarta-feira (16/08), a partir das 19h, no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos”, localizado na rua Dona Alexandrina, 884, no centro.

O projeto dialoga com pesquisas atuais nos campos da Arquitetura e do Urbanismo e com temas vinculados ao registro e à preservação do Patrimônio Cultural Afro-brasileiro.

Interseccionando os conceitos de raça, espaço urbano e arquitetura, o projeto vem mapeando os territórios negros urbanos localizados no município de São Carlos, os quais se configuram historicamente como espaços que concentram memórias e estratégias de resistências empreendidas por esses sujeitos em seus cotidianos, tanto no espaço público das ruas, quanto nos espaços privados das suas moradias para se apoderarem de uma cidade que lhes tem sido historicamente negada.

A coordenação do projeto é da Profa. Dra. Eulália Portela Negrelos (IAU-USP) e de Edson Santiago do Centro Cultural da USP com a colaboração de Vivian Davie da Creche e Pré-escola São Carlos/ USP. Joana D’Arc de Oliveira, bolsista de Pós-doutorado (IAU-USP) e as bolsista de Iniciação Cientifica (IAU-USP), Gerlânia Bezerra da Costa, Jéssica Ariane Camparine Spósito e Maria Eduarda Vital Ramos foram responsáveis pela pesquisa.

A Exposição ficará aberta ao público até o dia 16 de dezembro. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, sempre das 13h às 20h.

Leia Também