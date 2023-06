Exposição "Entre Continentes" mostra estudantes de diferentes países na UFSCar

Mostra é gratuita e aberta ao público - Crédito: Eliana Marques/UFSCar

Está aberta ao público, na Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a exposição fotográfica "Entre Continentes: a presença do Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) na UFSCar". As fotos mostram a presença de estudantes de graduação, vindos de diferentes países, e a diversidade cultural trazida para a UFSCar por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), do qual a Universidade faz parte desde a década de 1970.

A iniciativa é uma realização da Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para Estudantes (CAAPE), da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), da Ação Cultural da Biblioteca Comunitária (BCo) e dos estudantes PEC-G da UFSCar.

A Exposição está aberta do dia 5 a 30 de junho, no Piso 1 da Biblioteca Comunitária (BCo), na área Norte do Campus São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, com entrada gratuita.

Leia Também