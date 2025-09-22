Expocar São Carlos reunirá mais de 500 carros em megaevento no dia 9 de novembro

1ª edição do Expocar - Crédito: arquivo

O Novo Horizonte Eventos, em São Carlos, será palco de um dos maiores encontros automotivos da região no próximo dia 9 de novembro. O Expocar São Carlos promete atrair centenas de apaixonados pela cultura sobre rodas, com a participação de mais de 500 veículos, entre clássicos, preparados e rebaixados.

Além da exposição de carros, o público encontrará uma estrutura completa, com área kids para as crianças, praça de alimentação diversificada, estandes das principais marcas do setor automotivo e atrações musicais que vão garantir entretenimento durante todo o dia.

O evento começa às 9h e pretende se consolidar como ponto de encontro entre gerações, reunindo famílias, amigos e entusiastas do automobilismo. A organização reforça que os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos antecipadamente neste link.

