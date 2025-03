Expocar São Carlos Festival Sunset será realizado em abril

Crédito: divulgação

Nos dias 12 e 13 de abril, o Country Clube São Carlos será palco da segunda edição do Expocar São Carlos – Festival Sunset. O evento, que reúne entusiastas do automobilismo, promete uma programação diversificada para toda a família.

O Expocar contará com uma exposição de veículos clássicos, antigos, rebaixados e preparados, além de stands com grandes marcas do setor automotivo. A estrutura do festival também inclui uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e apresentações musicais ao vivo.

A entrada será gratuita para os sócios do Country Clube, que também poderão expor seus veículos, desde que atendam aos critérios estabelecidos e realizem o credenciamento com a organização do evento até 15 dias antes da data.

Os ingressos já estão disponíveis para o público em geral na plataforma Byma.com, com entrada válida para os dois dias de evento.

Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil oficial do evento no Instagram, @saocarlosexpocar.

