EXPOCAR São Carlos entra oficialmente para o calendário de eventos municipal

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Último Expocar São Carlos realizado no Country Club - Crédito: Reprodução

Foi sancionada pelo prefeito de São Carlos, Antônio Donato Netto, a Lei nº 23.409, de 11 de junho de 2025, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a EXPOCAR São Carlos. A proposta é de autoria do vereador Bruno Zancheta (Republicanos).

De acordo com o texto da lei, o evento será realizado anualmente durante o mês de abril, com o objetivo de promover o setor automotivo, possibilitando a participação de empresas, entidades e o público em geral. A iniciativa busca fomentar o turismo local, valorizar a economia e incentivar a integração social.

Leia Também