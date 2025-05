EXPOCAR entra no calendário oficial de eventos do município por indicação do vereador Bruno Zancheta

Crédito: divulgação

A tradicional EXPOCAR SÃO CARLOS, evento que reúne amantes de carros antigos e veículos especiais, agora integrará oficialmente o Calendário de Eventos do município de São Carlos. A inclusão foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, por meio de projeto de lei de autoria do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS).

A iniciativa reconhece a importância cultural, social e turística da EXPOCAR, que atrai expositores e visitantes de diversas regiões, fomentando o comércio local, o turismo e a valorização do patrimônio automobilístico. Com a inserção no calendário oficial, o evento ganha maior visibilidade, além de abrir caminho para parcerias e apoios institucionais por parte do poder público municipal.

O vereador Bruno Zancheta comemorou a conquista, ressaltando o impacto positivo da EXPOCAR para São Carlos. “Esse evento já faz parte da história da cidade, reunindo famílias, colecionadores e entusiastas do automobilismo.

Agora, com o reconhecimento oficial, fortalecemos ainda mais essa tradição. É uma alegria poder contribuir para a valorização desse movimento que une cultura, lazer e desenvolvimento econômico. Agradeço aos vereadores pela aprovação unânime”, destacou o parlamentar.

Com a aprovação na Câmara, o próximo passo é a sanção da lei pelo prefeito Netto Donato e sua publicação no Diário Oficial do Município. A oficialização da EXPOCAR como parte do calendário de São Carlos reforça o compromisso com eventos que celebram a diversidade e o dinamismo da vida cultural e econômica da cidade.

Leia Também