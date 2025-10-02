Evento Stage Up promove Random Play Dance no Bicão no Dia das Crianças

A cena K-Pop de São Carlos ganha um novo espaço de encontro e celebração. O Stage Up, projeto recém-lançado na cidade, realiza no próximo 12 de outubro (domingo), das 14h às 17h30, o Random Play Dance, no Parque do Bicão. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados.

O objetivo do encontro é aproximar fãs da cultura coreana, música e dança, além de apresentar a comunidade que está por trás do Stage Up. Durante a tarde, os participantes poderão interagir, dançar suas músicas favoritas e conhecer mais sobre as atividades que serão realizadas em 2026, quando o projeto promete trazer competições, sorteios e experiências temáticas.

De acordo com os organizadores, o Stage Up nasceu de fã para fã, com foco no acolhimento, na organização e na experiência dos participantes. O Random Play Dance é também uma forma de convidar o público a se integrar à comunidade, conhecer o K-Pop e se divertir em um ambiente descontraído.

Além da programação de dança, o público contará com food trucks oferecendo comidas e bebidas, garantindo ainda mais conforto e lazer durante a atividade.

Informações: (16) 99170-5700 ou aqui

