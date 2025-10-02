(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Gratuito

Evento Stage Up promove Random Play Dance no Bicão no Dia das Crianças

02 Out 2025 - 13h20Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Evento Stage Up promove Random Play Dance no Bicão no Dia das Crianças -

A cena K-Pop de São Carlos ganha um novo espaço de encontro e celebração. O Stage Up, projeto recém-lançado na cidade, realiza no próximo 12 de outubro (domingo), das 14h às 17h30, o Random Play Dance, no Parque do Bicão. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados.

O objetivo do encontro é aproximar fãs da cultura coreana, música e dança, além de apresentar a comunidade que está por trás do Stage Up. Durante a tarde, os participantes poderão interagir, dançar suas músicas favoritas e conhecer mais sobre as atividades que serão realizadas em 2026, quando o projeto promete trazer competições, sorteios e experiências temáticas.

De acordo com os organizadores, o Stage Up nasceu de fã para fã, com foco no acolhimento, na organização e na experiência dos participantes. O Random Play Dance é também uma forma de convidar o público a se integrar à comunidade, conhecer o K-Pop e se divertir em um ambiente descontraído.

Além da programação de dança, o público contará com food trucks oferecendo comidas e bebidas, garantindo ainda mais conforto e lazer durante a atividade.

Informações: (16) 99170-5700 ou aqui 

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/10) para o seu signo
Entretenimento05h58 - 02 Out 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/10) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/10) para o seu signo
Entretenimento05h59 - 01 Out 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/10) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/09) para o seu signo
Entretenimento05h54 - 30 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/09) para o seu signo

Neste domingo tem Feira da Barganha e tributo a Raul Seixas no Bicão
Entretenimento12h58 - 29 Set 2025

Neste domingo tem Feira da Barganha e tributo a Raul Seixas no Bicão

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/09) para o seu signo
Entretenimento07h32 - 29 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/09) para o seu signo

Últimas Notícias