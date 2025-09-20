Evento reúne apaixonados por trens e história ferroviária em São Carlos

16º Encontro de Ferreomodelismo - Crédito: Lourival Izaque

O 16º Encontro de Ferreomodelismo de São Carlos e Região acontece neste fim de semana, dias 20 e 21 de setembro, das 10h às 18h, na plataforma da Estação Ferroviária de São Carlos, na Praça Antonio Prado.

O evento, organizado pela Fundação Pró-Memória, é considerado um dos maiores do país e reúne apaixonados pelo ferreomodelismo, unindo história, turismo e cultura ferroviária. Conta com apoio da Prefeitura de São Carlos, da Associação São-carlense de Ferreomodelismo e da Frateschi, além de empresas como Rumo, Gil Hobby Trains e Expo Diecast.

Durante a programação, o público pode conferir maquetes e miniaturas em movimento, que retratam diferentes épocas e paisagens ferroviárias. A atividade não só encanta crianças, jovens e adultos, mas também preserva a memória ferroviária de São Carlos e movimenta a economia local, estimulando turismo, gastronomia, hospedagem e comércio.

Segundo os organizadores, o encontro fortalece a identidade cultural ferroviária da cidade, destacando a importância da ferrovia em sua história e desenvolvimento.

