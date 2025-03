Evento exclusivo para síndicas e mulheres empreendedoras em São Carlos

Carlos Lazzarin, renomado advogado especialista em direito condominial e imobiliário da região, em parceria com o organizador do evento Matheus Camargo, têm o prazer de convidar para um evento exclusivo em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O "Café com Carlos Lazzarin", com o tema "Para Síndicas e Mulheres Empreendedoras", reunirá líderes femininas para um encontro de networking e aprendizado.

O evento contará com a presença de palestrantes de destaque: Luciana Sanches, referência em eventos experience, Mayara Marques, especialista em comunicação e autoconhecimento, e Gabriela Lazzarin, mentora em transformação de hábitos e autoestima.

Com um público seleto, o evento promete ser um marco no calendário de eventos de São Carlos, oferecendo um espaço para troca de experiências e desenvolvimento profissional.

Para mais informações, organizador do evento, Matheus Camargo, pelo telefone: (16) 99713-1603.