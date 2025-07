Evento de carros preparados é acontece neste domingo em São Carlos

Compartilhar no facebook

Último Expocar São Carlos realizado no Country Club - Crédito: Reprodução

A Expocar São Carlos promove neste domingo, 20 de julho, uma edição especial em comemoração ao seu aniversário. O tradicional encontro de apaixonados por automóveis acontece das 9h às 17h, na Praça do Jardim Embaré, localizada na Rua Mário De Cico, com entrada gratuita.

O evento promete reunir entusiastas de diferentes culturas automotivas, exibindo veículos clássicos, customizados e especiais. Uma das atrações será a mostra de miniaturas promovida pelo grupo Sanca Expodiecast, que trará réplicas detalhadas de carros colecionáveis.

Além da exposição, os visitantes poderão desfrutar da praça de alimentação montada no local. A organização solicita, de forma voluntária, a doação de 1kg de alimento não perecível, que será encaminhado ao Centro de Acolhimento Municipal de São Carlos.

Para garantir a segurança e o bom andamento do evento, estão proibidos o uso de som alto, manobras perigosas e qualquer tipo de substância entorpecente. O local contará com estrutura de segurança para o conforto dos participantes.

A Expocar São Carlos conta com apoio do vereador Bruno Zancheta, da Prefeitura Municipal, da Secretaria da Cultura e do portal São Carlos Agora.

