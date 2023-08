Evento de arrancada promete agitar o domingo em São Carlos

Imagem aérea da pista - Crédito: divulgação

Neste domingo, dia 20, a partir das 9h, os motores vão roncar alto no aeroporto da Fazenda Álamo, em São Carlos, nas proximidades da estrada que liga São Carlos a Ribeirão Preto, durante a aguardada terceira edição da Copa Dente de Leite de Arrancada. O evento promete empolgar os amantes da velocidade com uma série de provas emocionantes em diversas categorias.

A competição abrangerá um leque de categorias de velocidade, variando dos 12s aos 8,5s, além da categoria de força livre.

Os participantes que se destacarem nas pistas serão agraciados com troféus, sendo que o grande campeão não apenas receberá um troféu como também ganhará uma inscrição gratuita para a próxima corrida de arrancada, estimulando ainda mais a competitividade entre os competidores.

As inscrições para os competidores estão abertas, com o valor de R$ 100, incluindo também a disponibilização de um carro de apoio. Para aqueles que preferem apenas assistir e sentir a emoção das corridas, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 15, sendo que crianças com até 10 anos têm entrada gratuita. A comodidade do estacionamento está disponível por um custo de R$ 10. E para facilitar as transações, tanto o pagamento em dinheiro quanto via PIX serão aceitos.

