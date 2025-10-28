Evento beneficente leva brinquedos, doces e alegria às crianças do Aracy II

A Igreja Casa da Bênção promove neste sábado, 01 de novembro, a ICB Kids Fest, um evento beneficente voltado às crianças do bairro Aracy II e região. A festa começa às 14h, na Rua Lázaro Santos, nº 29, com entrada totalmente gratuita.

A programação inclui brinquedos, brincadeiras, louvor, teatros, danças e muitas guloseimas para garantir um dia de diversão e acolhimento às crianças.

Além das atividades lúdicas, o evento também tem um propósito de cuidado com as famílias. Às 18h, haverá uma palestra com uma psicopedagoga, voltada aos pais, abordando temas essenciais sobre educação dos filhos e os desafios atuais na criação.

De acordo com os organizadores, esta já é a quinta edição da festa, que ao longo dos anos se tornou um importante momento de convívio comunitário no bairro. “A intenção é trazer alegria para as crianças, orar por elas, levar a palavra de Deus para as famílias e dar uma direção aos pais nesse tempo tão difícil”, destacam.

A participação é livre para todas as famílias interessadas.

