Evento beneficente com bingo será realizado no feriado na Paróquia São João Paulo II

A Paróquia São João Paulo II, localizada no Jardim Embaré, vai promover um evento especial no feriado de 9 de julho, quarta-feira, com um animado bingo beneficente. A ação tem como objetivo arrecadar recursos para a reforma da Igreja São João Paulo II.

A programação terá início com a celebração da Santa Missa às 18h30, seguida do bingo a partir das 19h. O evento contará com premiações, além de serviço de bar e lanchonete para os participantes.

A organização convida toda a população a participar e contribuir com essa causa. O evento será realizado na matriz da paróquia, que fica na Rua Fortunato Dovigo, 520, no bairro Embaré. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 4042-0200.

Serviço:

Evento: Bingo beneficente

Data: 9 de julho (quarta-feira, feriado)

Local: Igreja São João Paulo II – Jardim Embaré

Missas: 18h30

Início do bingo: 19h

Endereço: Rua Fortunato Dovigo, 520 – Embaré – São Carlos/SP

Telefone para contato: (16) 4042-0200

