Estratégias de namoro efetivas: a motivação certa, autenticidade e comunicação por vídeo

Obter sucesso no mundo dos encontros, assim como em qualquer outra coisa na vida, depende sempre da sua abordagem a respeito do assunto. Se você quer realmente conhecer pessoas interessantes com quem tenha perspectivas em comum, terá que fazer alguns esforços, em vez de apenas desperdiçar seu tempo e o tempo de outras pessoas em conversas sem vitória à vista. É sobre isso que queremos falar hoje!

Talvez a estratégia mais infeliz quando se usa uma plataforma de encontros online seja simplesmente seguir o fluxo, na esperança de que mais cedo ou mais tarde ocorrerá um encontro de destino. Acredite, em 99% dos casos, isso não funciona! Se você está realmente levando a sério a tarefa de conhecer alguém, então terá que tomar a iniciativa em suas próprias mãos e pensar estrategicamente. Felizmente, tudo é mais fácil do que pode parecer à primeira vista.

Especialistas em encontros já compilaram uma lista de estratégias eficazes que aumentam significativamente as chances de obter encontros bem-sucedidos. Nós decidimos compartilhar essas estratégias com você. Temos certeza de que definitivamente haverá algo nesta lista que funcionará especialmente para você. Então, vamos seguir em frente e descobrir quais elas são!

7 estratégias de encontros para ajudar a ter sucesso

Na verdade, existem muitas estratégias eficazes, mas queremos nos concentrar naquelas que já demonstraram repetidamente sua eficácia e que funcionam para a maioria dos usuários de sites de encontros que desejam iniciar novos e promissores relacionamentos.

Estratégia #1. Motivação correta

Esta é talvez a estratégia mais importante. Em primeiro lugar, você deverá ter metas claras e, em segundo lugar, motivação suficiente para alcançá-las. Tente responder honestamente à pergunta: "O que eu realmente quero do bate-papo por vídeo online e o que me motiva a usá-lo?". Garantimos que compreender claramente qual é o seu objetivo e motivações facilitará muito sua tarefa. Ao mesmo tempo, isso ajudará a filtrar as pessoas com quem seus objetivos não são compatíveis. Foque em conhecer a pessoa com quem você está conversando, entender suas motivações e interesses e garantir que suas metas estejam alinhadas. E então a comunicação fluirá de forma mais ativa.

Estratégia #2. Autenticidade e vontade de ser você mesmo

Ao namorar pela Internet, existe sempre a tentação de embelezar um pouco sua biografia, quem você é, editar fotos, adicionar alguns fatos interessantes, mas fictícios, sobre você mesmo. Na verdade, essa é uma abordagem que não funciona. Você deverá ser você mesmo e não tentar ser alguém que você não é. Acredite, mais cedo ou mais tarde, você se cansará de interpretar o papel de outra pessoa e a verdade de alguma forma virá à tona. Você não quer decepcionar seu potencial parceiro com mentiras, certo? Com certeza que não! Portanto, tente ser você mesmo em qualquer situação e não se esforce para parecer melhor do que realmente é.

Estratégia #3. Transição de mensagens de texto para a comunicação por vídeo

Falar por intermédio de mensagens de texto pode ser um formato de comunicação conveniente na Internet, mas na verdade ele não proporciona aquele efeito de presença real. Você não vê o interlocutor, não consegue entender exatamente qual é o humor da outra pessoa, se existe interesse na conversa... Portanto, hoje, namorar e se comunicar em um bate-papo por vídeo é uma decisão muito mais sensata. É mais rápido, conveniente e promissor.

O bate-papo por vídeo online oferece a oportunidade de ver a outra pessoa cara a cara, ouvi-la, captar entonações, gestos e expressões faciais, perceber o seu humor e literalmente senti-lo. Claro, o bate-papo por vídeo não pode substituir 100% a comunicação ao vivo. Mas todo o seu funcionamento é muito mais próximo disso do que apenas enviar mensagens de texto.

Se você está procurando um bate-papo por vídeo que seja adequado para encontros e comunicação online, recomendamos as seguintes opções: Bigo Live, coomeet.com/pt/bazoocam, Bazoocam e Chatspin. Esses sites já se destacaram pela sua qualidade e são realmente muito populares entre os seus usuários. Em muitos aspectos, as plataformas são semelhantes, mas cada uma tem suas próprias características interessantes. Por exemplo, o Bigo Live permite fazer transmissões ao vivo para um grande público, o CooMeet oferece um filtro de gênero que não comete erros e um tradutor de mensagens integrado, o Bazoocam tem jogos online integrados e o Chatspin permite que você esconda seu rosto das outras pessoas, usando máscaras de inteligência artificial. Você certamente encontrará algo interessante para você em um desses apps!

Estratégia #4. Atividade, senso de propósito e até mesmo alguma insistência

Se você está em um site de encontros apenas esperando que alguém escreva para você, pensando que assim irá encontrar um relacionamento, então temos más notícias para lhe dar. Sem iniciativa, não existem resultados. Você precisa agir, usar diferentes plataformas e abordagens de encontros, se comunicar com pessoas diferentes, encontrar aquelas com quem se sente realmente à vontade, iniciar e manter conversas, bem como sugerir levar a comunicação para fora do ambiente online quando o momento for adequado.

A sua iniciativa será a chave para o sucesso nos encontros. A falta dela só levará a um desperdício de tempo. Portanto, se você decidiu conhecer novas pessoas na Internet, esteja preparado para fazer alguns esforços para alcançar o sucesso. Caso contrário, você simplesmente não obterá o resultado esperado.

Estratégia #5. Habilidade de ouvir e mostrar interesse pelo parceiro de bate-papo

Existem muitas pessoas que simplesmente não sabem ouvir os outros. É importante para elas estar falando constantemente, falar sobre elas mesmas, compartilhar seus pensamentos e opiniões sobre um assunto específico. Acredite, isso é muito irritante e afasta a outra pessoa de querer continuar a conversar.

A habilidade de ouvir é extremamente útil não apenas em encontros, mas na vida em geral. Tente mostrar interesse sincero pelo seu interlocutor, ouça, faça perguntas esclarecedoras, mantenha a conversa fluindo e não mude para um tópico que seja interessante apenas para você. A habilidade de ouvir e mostrar interesse pela vida e opinião de outra pessoa torna a comunicação mais agradável e mostra respeito. Lembre-se de que, às vezes, é melhor ouvir do que falar.

Estratégia #6. Ter a mente aberta para o novo

Não se limite na escolha de um parceiro ou de amigos usando certos parâmetros rígidos. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais recomendamos o uso de bate-papos por vídeo online em vez dos serviços tradicionais de encontros. Estes últimos utilizam muitos algoritmos de busca e filtros que, na verdade, limitam sua capacidade de se comunicar com pessoas realmente interessantes, apenas porque um ou alguns dos parâmetros delas não se encaixam nos critérios que você estabeleceu. Não há necessidade de se limitar. Aproveite a liberdade que a internet moderna oferece. Vale a pena!

Estratégia #7. Autoconfiança e atitude positiva

Autoconfiança e uma atitude positiva atraem as outras pessoas. Seu sorriso, atitude otimista em relação à vida e a capacidade de enxergar algo bom em cada situação irão tornar você um parceiro e companheiro de conversa atraente. Inversamente, quando você começa a reclamar da vida, de outras pessoas, de seus ex-parceiros ou até mesmo de parceiros de bate-papo anteriores, isso só afasta as pessoas. Ninguém quer se comunicar com alguém que está constantemente insatisfeito com algo e reclamando. Essas conversas e negatividade são muito cansativas e irritantes, você apenas transfere seu mau humor para outra pessoa. E elas não precisam disso nem um pouco.

É possível ter encontros bem-sucedidos sem usar nenhuma estratégia?

Claro que sim! Aliás, muitas vezes os melhores encontros são apenas o resultado do acaso. Mas para que isso aconteça, é preciso pelo menos tomar a iniciativa e dar o primeiro passo — se inscrever em um aplicativo de encontros ou iniciar um bate-papo por vídeo online para conhecer novas pessoas. Às vezes, essas simples ações são suficientes para expandir o seu círculo de contatos em grande escala!

Se você realmente quer sair da sua rotina habitual, encontrar pessoas interessantes para conversar, fazer novas amizades ou até mesmo encontrar o amor online, vá em frente. Não fique parado! Se precisar de motivação extra, leia as histórias de sucesso de outras pessoas nos seus encontros online. Existem muitas delas e a maioria é real. A melhor prova disso é que cerca de 18% de todos os casamentos modernos são entre pessoas que se conheceram online. A chance de fazer parte desses 18% é muito alta!

Esperamos que nossas simples recomendações ajudem a tornar o namoro online muito mais interessante e eficaz para você. Seus esforços não passarão despercebidos pelos outros. Garantimos que, mais cedo ou mais tarde, você encontrará a pessoa com quem irá querer compartilhar o seu destino.

