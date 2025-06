Espetáculo “Mãos que Contam: O Cão e o Lobo” encerra temporada com apresentação gratuita na APAE de São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Por Jessica C R

05 Jun 2025 - 14h49 Por Jessica C R

Apresentação em Itirapina - Crédito: Lennon Abraão

Com uma proposta poética e acessível, o espetáculo “Mãos que Contam: O Cão e o Lobo” chega à sua última apresentação nesta segunda-feira (09/06), às 10h, na APAE de São Carlos. A peça, que tem encantado plateias em diversas cidades da região, é uma realização aprovada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e traz uma abordagem sensível sobre temas como liberdade, escolhas e os conflitos internos do ser humano.

Com passagens por São Carlos, Descalvado, Itirapina e Rio Claro, a montagem conquistou o público com sua linguagem bilíngue (Português e Libras) e cenografia minimalista. Voltado também para pessoas surdas, o espetáculo é uma experiência sensorial que une teatro de animação e elementos do cotidiano para criar uma atmosfera intimista e tocante.

Escrita por Laerte Asnis, a peça narra o encontro entre um lobo faminto e solitário e um cão bem alimentado, porém preso a uma coleira. A partir desse embate simbólico, o espetáculo convida o público a refletir sobre a liberdade e suas consequências, as ilusões que nos prendem e o que escolhemos alimentar dentro de nós.

“É uma história que fala sobre as nossas escolhas: se seguimos a liberdade, mesmo com dificuldades, ou se nos deixamos prender por ilusões de conforto”, explica Daniele Busatto, responsável pelo cenário, figurino e também integrante do elenco. Ao seu lado, Juliana Sena atua como intérprete de LIBRAS e atriz, tornando a encenação acessível a um público mais amplo.

Serviço

Data: Segunda-feira, 09 de junho

Horário: 10h

Local: APAE São Carlos

Entrada gratuita

Leia Também