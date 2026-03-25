Espetáculo gratuito “Era uma vez… a Cigarra e a Formiga” chega a São Carlos com sessões em Libras

Em comemoração aos 28 anos de trajetória artística, a Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto/SP, apresenta em São Carlos duas sessões gratuitas do espetáculo “Era uma vez… a Cigarra e a Formiga” no dia 17 de abril.

As apresentações serão realizadas no Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão, às 9h30 e às 14h30, com interpretação em Libras. Escolas públicas e instituições sociais interessadas em participar devem agendar a visita pelo telefone (17) 99167-4300 para garantir a reserva gratuita de lugares.

O espetáculo faz parte de uma circulação de dez apresentações gratuitas em cinco municípios do interior de São Paulo — São Carlos, Marília, Bauru, São José do Rio Preto e Leme —, reforçando o compromisso da companhia com a democratização do acesso ao teatro.

Inspirada livremente na fábula de Esopo, a peça foi escrita e dirigida por Guido Caratori, ator, diretor, cenógrafo e um dos fundadores da Cia Fábrica de Sonhos. A história acompanha a cigarra, interpretada pela atriz Isabella Milsoni, que precisa conciliar sua vocação artística com as expectativas da sociedade e da família. Ao aceitar um trabalho convencional no escritório do rígido Sr. Tião Formiga Saúva, interpretado pelo próprio Caratori, ela descobre novos caminhos e possibilidades para sua carreira artística.

Para Drica Sanches, diretora de produção e também fundadora da companhia, a circulação do espetáculo é um marco:“Celebrar 28 anos de trajetória é reafirmar nossa resistência e nosso compromisso com a democratização do teatro. Levar esse espetáculo gratuitamente a cidades que fazem parte da nossa história é uma forma de agradecer ao público que caminhou conosco ao longo desses anos, e garantir acessibilidade em todas as apresentações reforça aquilo em que acreditamos: a arte precisa ser para todos.”

O projeto tem como objetivo promover o acesso democrático e descentralizado ao teatro, alcançando populações que enfrentam barreiras sociais, econômicas ou geográficas, e fortalecendo a difusão da produção teatral no interior paulista.

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