Espetáculo de dança "Carvão" chega a São Carlos com entrada gratuita

O espetáculo de dança “Carvão”, da Cia Sansacroma, será apresentado em São Carlos nos dias 7 e 8 de agosto, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”, às 20h. Com entrada gratuita, a apresentação integra a programação cultural da cidade, viabilizada pelo edital Fomento CULTSP PROAC nº 23/2024.

“Carvão” explora temas como o amor negro, a memória e a resistência. A obra é descrita como "dança, denúncia e renascimento", utilizando o corpo como uma metáfora para a luta, a cura e a persistência.

No palco, os artistas da Cia Sansacroma transformam afetos em uma estratégia de sobrevivência, celebrando o direito de amar e existir plenamente.

A realização do evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O Teatro Municipal fica na Rua 7 de Setembro, 1.735.