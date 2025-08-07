(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Entretenimento

Espetáculo de dança "Carvão" chega a São Carlos com entrada gratuita

07 Ago 2025 - 13h28Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Espetáculo de dança "Carvão" chega a São Carlos com entrada gratuita -
 
O espetáculo de dança “Carvão”, da Cia Sansacroma, será apresentado em São Carlos nos dias 7 e 8 de agosto, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”, às 20h. Com entrada gratuita, a apresentação integra a programação cultural da cidade, viabilizada pelo edital Fomento CULTSP PROAC nº 23/2024.
 
“Carvão” explora temas como o amor negro, a memória e a resistência. A obra é descrita como "dança, denúncia e renascimento", utilizando o corpo como uma metáfora para a luta, a cura e a persistência.
 
No palco, os artistas da Cia Sansacroma transformam afetos em uma estratégia de sobrevivência, celebrando o direito de amar e existir plenamente.
 
A realização do evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O Teatro Municipal fica na Rua 7 de Setembro, 1.735.

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/08) para o seu signo
Entretenimento05h52 - 07 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/08) para o seu signo

Circuito Cãominhada leva PetFest à Vila São José neste sábado
Entretenimento13h35 - 06 Ago 2025

Circuito Cãominhada leva PetFest à Vila São José neste sábado

12 Horas De Pura Chance: Tusca Em 6x Sem Juros
Entretenimento12h38 - 06 Ago 2025

12 Horas De Pura Chance: Tusca Em 6x Sem Juros

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/08) para o seu signo
Entretenimento05h02 - 06 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/08) para o seu signo

Parque Ecológico promove caminhada noturna para observação de corujas no Cerrado
Entretenimento18h25 - 05 Ago 2025

Parque Ecológico promove caminhada noturna para observação de corujas no Cerrado

Últimas Notícias