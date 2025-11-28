Espetáculo “A Louça da Cristaleira” estreia em São Carlos com recursos de acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão

A peça A Louça da Cristaleira ganha os palcos em 2025 com direção de Léo Oliveira e elenco composto por Ana Garbuio, Bruno Garbuio, Márcio Antunes, Nádia Stevanato e Willian Rios. As apresentações de estreia serão nos dias 02 de dezembro, terça-feira, às 19h30 no Teatro Municipal de São Carlos e 06 de dezembro, sábado, às 20h no CEU das Artes Emílio Manzano no São Carlos VIII. A entrada é gratuita, a classificação indicativa é 14 anos e as duas apresentações contarão com audiodescrição para pessoas cegas ou de baixa visão.

Escrita em 2022 após Bruno Garbuio ser contemplado no edital Dramaturgias em Processo TUSP (Teatro da USP) na categoria Dramaturgias do Tempo, a obra parte de pesquisas realizadas com documentos do início do século XX em acervos da Fundação Pró-Memória da cidade de São Carlos, documentos pessoais de Plínio Salgado e documentos oficiais da Ação Integralista Brasileira (AIB) consultados no Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Para a criação da encenação, direção e elenco usaram referências da estética zumbi presentes em filmes como “White Zumbi “(1932) e Re-Animator - A hora dos Mortos-Vivos (1985).

A peça se passa em um apartamento no interior paulista onde convivem juntos o orgulho à tradição, a mentira e crimes. É o aniversário do patriarca e no dia seguinte o Líder virá à cidade. A família aguarda ansiosamente pela famosa foto anual ao lado da liderança. Além de elenco e direção, outros artistas de São Carlos e região participaram da criação da peça que também conta com visagismo e figurinos de Daniele Busatto, cenário de Jorge Oliveira, Confecção de adereços de Gustavo César Ribeiro e João Nalle, produção executiva de Sarah Foch, Desenho Gráfico de Pedro Fajardo, Fotografia de Rafael Vercetti e Ana Clara Menezes, Assessoria de Imprensa de Rainbow Butterfly e audiodescrição de Tiago Botassin da Incluarte.AD.

No dia 12 de dezembro, das 18h às 20h, na Sala TUSP no Centro Cultural da USP, localizado na Av. Dr. Carlos Botelho, será realizada a oficina “Dramaturgismo, o que é isso?” com Leonardo Oliveira e Bruno Garbuio. A oficina é destinada à estudantes de teatro ou jovens e adultos interessados em dramaturgia. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário online.

As atividades do projeto são uma realização da produtora BiG Produções com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, apoio do Centro Cultural da USP, Teatro da USP - Polo São Carlos e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço:

Espetáculo “A Louça da Cristaleira” em São Carlos

Terça, 02 de dezembro de 2025 às 19h30

Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão

Rua 7 de Setembro, 1735 - Centro

Sessão com audiodescrição



Espetáculo “A Louça da Cristaleira” em São Carlos

Sábado, 06 de dezembro de 2025 às 20h

CEU das Artes Emílio Manzano

Rua Luiz Luchesi Filho, s/n, São Carlos VIII

Sessão com audiodescrição



Oficina: “Dramaturgismo, o que é isso?”

Sexta, 12 de dezembro de 2025 às 18h

Sala TUSP - Centro Cultural da USP - Av. Dr. Carlos Botelho



