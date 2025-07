Entrevista ao vivo apresenta detalhes do 4º Top Ranch em São Carlos

O São Carlos Agora realiza, nesta quinta-feira (24), uma entrevista ao vivo com a médica veterinária Crisane Holanda e com Luara Marini, da Marini Eventos, responsável pela organização do 4º Top Ranch, que acontece entre os dias 1º e 3 de agosto no Centro de Atividades Equestres Vereador Paraná.

Durante a transmissão, as convidadas irão apresentar as modalidades equestres que serão disputadas no evento, detalhes da premiação e os cuidados adotados com os animais participantes. A entrevista será transmitida a partir das 10h na página oficial do São Carlos Agora no Facebook.

A edição deste ano do Top Ranch promete reunir competidores e público apaixonado pelo universo country, com atrações voltadas ao esporte, bem-estar animal e entretenimento. Para assistir, acesse: facebook.com/saocarlosagora.

Leia Também