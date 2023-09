Encontro de ferreomodelismo, festa do milho e campeonato de arrancada continuam neste domingo (17)

Campeonato de Arrancada começa às 10h no Distrito Industrial - Crédito: divulgação

O final de semana segue agitado em São Carlos. Eventos que começaram ainda na sexta-feira continuam neste domingo (17).

Um deles é o 14º Encontro de Ferreomodelismo de São Carlos, que acontece na antiga estação ferroviária. Com entrada franca, o evento já é tradicional e traz exposições de maquetes, tendas com produtos relacionados ao ferreomodelismo e área de alimentação. A abertura para o público é às 10h.

Outro evento que está atraindo a atenção do público é a Segunda Edição da Festa do Milho da Praça XV. O evento organizado pela Feira de Economia Solidária da Praça XV, conta com diversas atrações culturais, como shows musicais e feira de artesanato. Além disso, há uma grande variedade de comidas típicas feitas com milho, como bolos, pamonha, curau, brigadeiro e muito mais. A atração começa às 10h e segue até às 22h. A atração musical fica por conta da Banda Doce Veneno, que se apresenta por volta das 19h.

Outra atração que deve receber grande público é a 3ª edição do São Carlos Racing, uma corrida de arrancada, que está sendo realizada na avenida Faber, Distrito Industrial, nas imediações da avenida Getúlio Vargas. Pilotos de São Carlos e toda a região disputam quem percorre em menor tempo a pista de 200 metros. Além das disputas de arrancada, o evento também contará com praça de alimentação com a presença de food trucks. A abertura é às 10h.

