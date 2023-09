Encontro de ferreomodelismo acontece neste final de semana em São Carlos

Crédito: Arquivo

A Prefeitura de São Carlos, através da Fundação Pró-Memória e com o apoio da Associação São-Carlense de Ferreomodelismo (ASCFer) realiza no sábado (16/09) e no domingo (17/09), a partir das 10h, na Plataforma da Estação Ferroviária, o 14º Encontro de Ferreomodelismo de São Carlos.



Com entrada franca, o evento já é tradicional e traz exposições de maquetes, tendas com produtos relacionados ao ferreomodelismo e área de alimentação.

O evento atrai visitantes e reúne dezenas de expositores de São Carlos e região, que apresentam suas maquetes e compartilham histórias e conhecimento com os entusiastas do ferromodelismo.



Em São Carlos evento faz parte do calendário oficial do município desde 2008 por meio da Lei 14.523/08 de autoria do então vereador Lineu Navarro.



O ferromodelismo, também chamado no Brasil de ferreomodelismo, é um hobby que reproduz em modelos o sistema ferroviário. O primeiro conjunto comercial desse modelismo foi feito pela empresa alemã Marklin, em 1891.

Os modelos são feitos em várias escalas, ou seja, proporções em relação ao tamanho original dos equipamentos ferroviários. Uma escala muito usada é a HO (1:87). Uma locomotiva HO tem, de modo geral, 50 mm de altura e 100 mm de comprimento, porém nesta edição os visitantes poderão ver uma maquete modular de 70 metros, uma das maiores do país.

Leia Também