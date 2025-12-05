Encantos de Natal segue com programação especial neste fim de semana em Ibaté

O clima natalino continua iluminando Ibaté com o Encantos de Natal, evento que vem reunindo grande público na Praça Central e promete mais um fim de semana repleto de cultura, música e momentos de celebração em família. Após o sucesso da primeira semana, as apresentações seguem com atrações gratuitas que valorizam a diversidade artística e fortalecem o espírito de união nesta época do ano.

A programação começa nesta sexta-feira (5), a partir das 19h30, com a apresentação da banda formada pelos alunos da APAE de Ibaté. O grupo sobe ao palco levando emoção, inclusão e talento. Logo depois, às 20h30, o Louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular promete envolver o público com canções de fé, reflexão e espiritualidade.

No sábado (6), às 20h30, será a vez da Orquestra de Violeiros do Sindicato Rural de São Carlos, que trará um repertório especial para os amantes da música caipira, celebrando as tradições culturais da região e levando alegria às famílias presentes.

Encerrando o fim de semana, no domingo (7), às 20h30, o show de Wagner Seixas — cover de Raul Seixas — promete animar o público com os grandes clássicos do rock brasileiro, em uma apresentação marcada pela nostalgia e pela irreverência.

A Prefeitura reforça que todas as atrações são gratuitas e convida moradores e visitantes a participarem do evento, prestigiando os artistas e vivendo a magia do Natal na cidade. Além do entretenimento, o Encantos de Natal também movimenta o comércio local e se consolida como um dos destaques culturais mais aguardados da temporada em Ibaté.

Leia Também