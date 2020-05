EmCasaComSesc traz as séries desta semana

Crédito: Alexandre Nunis

SÉRIE PAIS E FILHOS

Neste sábado, 30, a série Crianças #EmCasaComSesc traz sua segunda atração: Fortuna em ‘Cantando pelo Mundo’. Para a apresentação, a cantora fez uma adaptação especial de seu espetáculo, construído em parceria com um dos mais importantes nomes da música infantil brasileira, Hélio Ziskind. A programação da série Crianças é dedicada ao público familiar e acontece todos os sábados, ao meio-dia, com transmissão pelo YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc ao Vivo.

Em ‘Cantando pelo Mundo’, Fortuna convida a todos para uma viagem musical ao redor do mundo: China, Itália, Israel, África, México, Nova Zelândia e, claro, Brasil. “Criei a sequência como se as canções fossem peças de um jogo, em que a Fortuna sairia do Brasil e viajaria para lugares de onde vieram as melodias”, explica o compositor Hélio Ziskind. Adaptando canções tradicionais de diversos países para o universo infantil, a dupla traz informações de história e geografia desses lugares de forma divertida e musical.

SÉRIE DE TRANSMISSÕES DE TEATRO

Na sexta-feira, 29 de maio, Denise Weinberg, vencedora do Prêmio APCA, na categoria Melhor Atriz, traz uma adaptação especial do texto “O Testamento de Maria”. A história apresenta Maria, mãe de Jesus Cristo, em sua busca por desvendar os mistérios ao redor da crucificação de seu filho. O público, que acessar o YouTube do Sesc São Paulo ou a página do Sesc Ao Vivo no Instagram, vai conferir uma mistura híbrida das linguagens teatral com a audiovisual. Parceria: Pentâmetro Produções. Classificação indicativa 14 anos.

E no domingo, 31, é a vez de Ailton Graça em Solidão. Para o Teatro #EmCasaComSesc, Graça e o diretor, Marco Antonio Rodrigues, fizeram um recorte significativo do espetáculo, do Grupo Folias, que busca inspiração no realismo e na história política recente para recriar uma América Latina mágica e dolorida.

Na apresentação, Ailton propõe cenas que traçam uma narrativa homogênea, mas que também podem ser compreendidas em suas potências individuais. O enredo conta como a chegada de um cigano imortal, que abre caminho para a vinda de uma onda de forasteiros, vai provocar mudanças irreversíveis na vida dos moradores de um vilarejo perdido no tempo e no espaço. Neste lugar, todos os acontecimentos, até mesmo a morte, obedecem a uma lógica muito particular. A dramaturgia é de Sergio Roveri, a partir da obra de Gabriel García Márquez. Solidão tem classificação indicativa de 16 anos.

SÉRIE DE TRANSMISSÕES DE MÚSICA

Na quinta-feira, 28, Thaíde abre alas para o Rap nacional, celebrando no #EmCasaComSesc seus 35 anos de carreira. Na apresentação, o rapper relembra as canções “Afro Brasileiro”, “Apresento meu amigo”, “A Noite” e “Senhor tempo bom”, da antiga dupla Thaíde & DJ Hum, além dos clássicos dos discos: Thaíde Apenas e #VQVQOSNPP (sigla para sua célebre frase, “vamo que vamo que o som não pode parar”).

Abrindo a programação do final de semana, na sexta-feira, 29, Maurício Pereira, cantor, compositor e saxofonista, acompanhado de seu filho, Chico Bernardes, faz uma releitura do disco Pra Marte (2007), que inclui uma de suas músicas mais marcantes, “Trovoa”. A participação de Chico, cantor, compositor e violonista, conferiu uma nova sonoridade a este disco tão importante na carreira de seu pai, dando às músicas um ar folk e violonístico.

No sábado, 30, a cantora e pianista Leila Pinheiro traz para o público do #EmCasaComSesc músicas que vão do rock aos clássicos da MPB, incluindo temas da bossa nova. Somando piano e voz, a artista que em seus 40 anos de carreira acumula 21 discos, três DVDs e parcerias com grandes nomes da música brasileira, canta ainda as músicas que foram eternizadas em sua interpretação, como “Verde” (Eduardo Gudin / Netto Costa), “Catavento e Girassol” (Aldir Blanc / Guinga) e “Serra do Luar” (Walter Franco).

Fechando as apresentações musicais do mês de maio, Geraldo Azevedo apresenta-se no domingo, 31, entoando os grandes sucessos que estão presentes na memória afetiva de muitas gerações. Acompanhado de seu virtuoso violão, o cantor passeia por essas cinco décadas de composições, apresentando desde sucessos do início de sua carreira, como "Táxi Lunar" (Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Zé Ramalho), "Bicho de Sete Cabeças" (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha) e "Caravana", até canções do seu último álbum, Solo Contigo. "Estou me acostumando com a ideia de tocar para uma plateia virtual. É uma experiência interessante levar minha música para dentro da casa das pessoas", comenta o músico.

Para conferir toda essa programação, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp ou o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo instagram.com/sescaovivo.

