EmCasaComSesc estreia programação para crianças com a palhaça Rubra

Crédito: Gal Oppido

Com uma ampla programação cultural na internet que oferece shows de música, teatro e debates, o #EmCasaComSesc inaugura agora a série Crianças, com estreia marcada para este sábado. As apresentações dedicadas ao público infantil de todas as idades tem dia e horário certos: sempre aos sábados, às 12h, com transmissão pelo YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc ao Vivo.

E abrindo a programação, neste sábado, 23, a Palhaça Rubra (Lu Lopes) apresenta “Rubra e as Criaturas”. Ela garante a discotecagem para toda a família aquecer o corpo com coreografias cômicas, desafios corporais para “todo mundo ficar ninja”, histórias, “malabares flutuantes” e músicas ao violão.

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Por essa razão, o Sesc apresenta o Sesc Digital, sua plataforma de conteúdo!

