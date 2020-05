EmCasaComSesc apresenta Gustavo Gasparani, Lavínia Pannunzio, Grace Passô e Denise Weinberg

Crédito: Nil Canine?

O Sesc São Paulo segue com a recém-lançada série de teatro na internet com nomes importantes das artes cênicas do país, em espetáculos apresentados direto das casas dos artistas. Sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, às 21h30, é possível conferir um novo monólogo interpretativo – e não leitura – de uma obra que já passou pelos palcos, podendo ser na íntegra, trechos, adaptações ou solilóquios.

É o Teatro #EmCasaComSesc que, de 24 a 29 de maio, traz Gustavo Gasparani, Lavínia Pannunzio, Grace Passô e Denise Weinberg.

No domingo, 24, Gustavo Gasparani encena Reconstruindo Ricardo III. A casa do ator é o primeiro palco, o lugar onde nascem os personagens. E foi, justamente, na sala da casa de Gasparani que surgiram as ideias e diretrizes que seriam adotadas posteriormente. A apresentação de Reconstruindo Ricardo III revela ao público o processo de adaptação da peça original de William Shakespeare. Não recomendada para menores de 14 anos.

Abrindo a próxima semana, na segunda-feira, 25, tem Lavínia Pannunzio em Elizabeth Costello, trabalho homônimo sobre a obra do escritor sul-africano J.M. Coetzee, Nobel de Literatura. A atriz traz a história de uma escritora que deve apresentar aos juízes uma declaração de crença para atravessar um enigmático portão. Ela discorre, então, sobre temas como os direitos dos animais, a filosofia, a poesia, as humanidades, a antiguidade clássica e a natureza. A apresentação tem direção de Leonardo Ventura e classificação indicativa de 16 anos.

Na quarta-feira, 27, é a vez da atriz, dramaturga e diretora Grace Passô em Frequência 20.20. O monólogo performático reúne trechos de três peças teatrais criadas pela artista antes da pandemia: Preto, Mata Teu Pai e Por Elise. Os textos são de Grace, sendo Preto com coautoria de Márcio Abreu e Nadja Naira. A trilha sonora é de Mahal Pita. Classificação indicativa 16 anos.

Fechando a semana, na sexta-feira, 29 de maio, Denise Weinberg, vencedora do Prêmio APCA 2017, traz uma adaptação especial do texto “O Testamento de Maria”. A história apresenta Maria, mãe de Jesus Cristo, em sua busca por desvendar os mistérios ao redor da crucificação de seu filho. Parceria: Pentâmetro Produções. Classificação indicativa 14 anos.

Até aqui, o Teatro #EmCasaComSesc apresentou cinco espetáculos a uma audiência somada que ultrapassa 14 mil visualizações. Já passaram pela série os atores Celso Frateschi, interpretando, de sua autoria, Diana, Georgette Fadel em Terror e Miséria no Terceiro Milênio, de Bertolt Brecht, Sérgio Mamberti em Plínio Marcos, Um Homem do Caminho, Ester Laccava com Ossada, e Jé Oliveira em Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustancia de Meninos e Homens.

+ Sesc Digital

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Por essa razão, o Sesc apresenta o Sesc Digital, sua plataforma de conteúdo!

Saiba+: sescsp.org.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também