Em “Estamos vivos”, Eddu Porto exalta o tempo presente

A impermanência sempre atravessou o imaginário da finita existência humana, o que faz do tempo um agente de revoluções ou implosões íntimas. Em “Estamos vivos”, single de estreia de Eddu Porto, o artista dá voz a processos internos e é responsável pela produção musical do início de sua carreira solo como cantor, compositor e multi-instrumentista. O trabalho será lançado na sexta-feira, 30 de outubro. Apesar de atuar como baterista profissional há 15 anos, 10 deles com a banda ATR, e também como gestor de carreiras e produtor sócio-fundador da agência Let's GIG, é neste momento que Eddu revela um novo foco de atuação, reunindo diversas ideias e sentimentos guardados na última década somados a sua bagagem de experiências sonoras adquiridas nessa trajetória como músico e produtor.

A mescla entre o universo analógico e o digital permeia seu primeiro trabalho. Com base em seu interesse profundo por música brasileira e seus desdobramentos como a Bossa Nova, em “Estamos vivos” essa sonoridade se evidencia nos acordes e progressões no violão, aliada a sua pesquisa sobre música eletrônica, que traz camadas construídas com sintetizadores, utilizados como elementos melódicos e atmosféricos.

A letra, inspirada em poemas e textos da escritora Aline Bei, foi uma de suas primeiras produções. Proposta como um exercício de autocura pelo próprio artista, "Estamos Vivos" foi escrita durante o ciclo do retorno de Saturno, importante marco no amadurecimento pessoal, segundo a astrologia, e traz uma reflexão sobre a passagem do tempo e a gratidão pelo caminho do autoconhecimento.

A faixa sai pelo selo Let's GIG, com distribuição pela Altafonte, traz Daniel Pinheiro na bateria, Gustavo Koshikumo na guitarra e baixo, mixagem do estúdio Deep Leaks e masterização de Martin Scian. O segundo single está previsto para ser lançado dia 3 de dezembro.

FICHA TÉCNICA

Produção musical: Eddu Porto

Composição: Eddu Porto

Vozes, violão, sintetizadores e percussão: Eddu Porto

Bateria: Daniel Pinheiro

Guitarra e baixo: Gustavo Koshikumo

Mixagem: Deep Leaks

Masterização: Martin Scian Selo: Let's GIG

Assessoria de imprensa: Sheila Castro

Distribuição: Altafonte

MINIBIOGRAFIA

Em 2020, Eddu Porto dá início a sua carreira solo como cantor, compositor e multi-instrumentista com o primeiro single "Estamos Vivos".

O artista é baterista e produtor musical da banda ATR, com a qual tem um histórico de mais de 400 shows pelo Brasil e América Latina somado a duas turnês pela Europa. Já acompanhou artistas como Tássia Reis, Otto, Liniker, Zé Vito e o haitiano Vox Sambou, e também produziu a banda Bavid, lançada pelo selo Virtual Dream Plaza. Além de músico, é produtor cultural e sócio-proprietário da agência Let’s GIG - Booking & Music Services.

