Em ano de pandemia, Dia do Desafio será totalmente online

Crédito: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus apresentou um desafio extra aos participantes do Dia do Desafio. Isso porque a iniciativa, voltada para o combate ao sedentarismo e incentivo à prática coletiva de atividades físicas e esportes em diferentes locais e espaços públicos, tais como ruas, parques, praças, empresas e escolas, precisou ser reinventada, passando a adotar um novo formato para evitar aglomerações e, da mesma maneira, continuar estimulando pessoas a manter uma rotina ativa e saudável.

Assim, nesta quarta-feira, 27, a 26ª edição do Dia do Desafio será realizada de um jeito bem diferente em relação às edições anteriores, sem competições entre as cidades e com atividades não presenciais, com foco nas redes sociais.

O Sesc São Paulo, tradicional parceiro do evento e coordenador do Dia do Desafio no continente americano, segue na organização e focado em manter ativa a rede criada ao longo desses anos. Assim, vem reforçando o convite às cidades que integram a campanha, assim como incentivando novos municípios e entidades a participar.

"Com o protagonismo compartilhado com instituições públicas e privadas, nesta data forma-se uma rede de pessoas que abraçam o desafio de oferecer oportunidades de tornar a vida de todos mais ativa. Cria-se então um cenário que favorece a motivação para a adoção de hábitos saudáveis na rotina, essenciais na promoção do bem-estar social e na melhora da qualidade de vida da população. Esses são os princípios da ação do Sesc", ressalta o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

A ideia do Dia do Desafio em 2020 é que, no dia 27 de maio, cidades, instituições e pessoas compartilhem, em suas redes sociais e usando as hashtags #DiaDoDesafio e #JuntosNoDiaDoDesafio, vídeos com práticas de atividade física, desafios, bate-papos, relatos de experiências e boas práticas relacionadas à importância da prática de esportes e movimento.

O perfil @esportesescsp no Instagram já tem uma série de dicas e sugestões para os vídeos dos participantes. O Sesc São Paulo já postou na conta várias aulas produzidas por educadores e educadoras para inspirar as pessoas.

No site diadodesafio.org.br, na aba Downloads, está publicada a Identidade Visual desta edição com vários modelos para os participantes publicarem suas programações de esportes e atividades físicas no Facebook, Instagram, Twitter e até WhatsApp.

Postagens preparatórias para a data estão liberadas e são bem-vindas!

DIA DO DESAFIO EM SÃO CARLOS. PARTICIPE

Nesta terça-feira, 26, o Sesc São Carlos disponibilizará videoaulas nas redes sociais convidando a todos para iniciarem os desafios. É um aquecimento para o Dia do Desafio, que acontecerá na quarta, dia 27, que durante todo o dia terá lives nas redes sociais, onde todos poderão acompanhar as aulas com os educadores físicoesportivos das unidades dos Sesc de São Carlos, Araraquara, Bauru e Piracibaba. E ainda um bate papo sobre o esporte em tempos de pandemia com os ex-atletas Serginho do vôlei, Magic Paula do basquete e mediação do jornalista Vladir Lemos, da TV Cultura. Acompanhe a programação e participe das atividades.

Videoaula

26/5, terça

10h: Circuito de fortalecimento do Core e 17h: Desafios esportivos

Lives

27/5, quarta

10h: Yoga com Viviane Fausto, educadora do Sesc São Carlos

16h: Desafios e perspectivas do esporte para todos no cenário da pandemia

com Serginho e Magic Paula, mediação de Vladir Lemos

17h30: Treinão Interativo com Fran Ribeiro, educadora do Sesc Bauru

20h: Condicionamento Físico e Lutas com Carina Santi, atleta de Jiu Jitsu

COMO ACOMPANHAR

Siga as redes sociais oficiais do Dia do Desafio e ative as notificações

facebook/odiadodesafio

instagram/esportesescsp

Manter abertos os perfis de suas redes sociais (quando o perfil é privado não é possível visualizar publicações com as hashtags)

SOBRE O DIA DO DESAFIO

Ao longo dos últimos 25 anos, o Dia do Desafio, coordenado mundialmente pela TAFISA - The Association For International Sport for All e, no Continente Americano, pelo Sesc São Paulo com apoio institucional da ISCA - International Sport and Culture Association e da UNESCO, consolidou-se como um dos mais importantes movimentos comunitários de combate ao sedentarismo, por meio de uma rede de parceiros constituída por cidades, instituições e pessoas conectadas em torno do mesmo propósito: incentivar e viabilizar a prática regular de atividades físicas e esportivas em todas as fases da vida e para todos os públicos.

Até 2019, o Brasil e mais 13 países do Continente Americano, tais como Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Honduras, Nicarágua, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela participaram do Desafio Trienal, iniciado em 2018, no qual as duplas de cidades (sorteadas em 2018), além de disputarem entre si, somam esforços para aumentar o número de praticantes de atividades físicas e esportes, em uma competição que seguiria até 2020.

Entretanto, tendo em vista o cenário global de pandemia da Covid-19, as respectivas medidas de distanciamento social e restrição de circulação da população, e a partir da convocação da TAFISA para que o Dia do Desafio seja promovido com segurança neste contexto, neste ano o evento será realizado em um novo modelo que incentiva a promoção de ações no ambiente digital, por meio das redes sociais.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também