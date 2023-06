“ECOS: música e dança no reconhecimento do outro” traz oportunidade única de integração cultural com oficina e espetáculo gratuitos em São Carlos

No dia 17 de junho, São Carlos vai receber uma oportunidade única de integração cultural entre Brasil, Senegal e Uganda, através de oficina e espetáculo gratuitos: “ECOS: música e dança no reconhecimento do outro” traz a proposta de destruir barreiras e construir caminhos através do movimento, expressão e música unindo realidades de três diferentes países que se encontram em semelhantes histórias.

O projeto tem apoio cultural do Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Cultura de Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) e traz, em sua essência, o poema de mesmo nome “Echoes os Sounds”, do poeta ugandês, Jason Ntaro.

O público terá a possibilidade de aprender, trocar, experimentar e construir os caminhos de conexão intercultural a partir das oficinas de dança e percussão integradas, resultando na possibilidade de interação e participação na apresentação e performance ao final.

A oficina será realizada em São Carlos, no dia 17 de junho, das 14h30 às 17 horas, e ousa propor o tambor, seus ritmos e dança como forma de expressão de maneira estimulante, interativa e energizante que concedem a construção de autoconfiança, elevação do estado de espírito e crescimento pessoal. “Uma vivência que nos convida a estar atento ao próprio pulso, ao momento presente, à energia que nos atravessa o corpo, ao espaço, às coisas e às pessoas ao nosso redor. Através do Sabar - nome dado tanto ao instrumento, quanto ao ritmo e à dança tradicional do Senegal - uma mescla de leveza e força, precisão e liberdade - embarcamos em uma experiência única”, comenta o coreógrafo de ECOS, Khadim Ndiaye.

A atividade ainda visa promover um espaço seguro de aprendizado e convivência que acolha conversas e expressões francas sobre igualdade, saúde mental, cultura e comunidade. “Teremos um momento de alegria e diversão, compartilhado presencialmente e de maneira segura. A oficina, aliada ao espetáculo, traz a lembrança das injustiças e discriminações que ecoam por onde se passa como pessoas imigrantes, pretas, mulheres e artistas, mas principalmente, vem acolher esses sentimentos e nos aproximar uns dos outros”, acrescenta a produtora executiva de ECOS, Marília Cardoso.

Após as oficinas, às 20 horas, acontecerá o espetáculo de dança e performance, e ECOS reunirá, no palco, seus artistas, Ana Maíra Favacho (Brasil), Ejuku (Uganda) e Khadim Ndiaye (Senegal).

Inscrições prévias para a oficina: https://docs.google.com/forms/d/1ZASrgC4wdQ-sz13G9J1F9-QA23mDjcGCymOZa4BYAPA/viewform?edit_requested

