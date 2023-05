“ECOS: música e dança no reconhecimento do outro” traz espetáculo multicultural para interior de São Paulo e capital

São Carlos, Ribeirão Preto e São Paulo receberão, a partir de junho, “ECOS: música e dança no reconhecimento do outro”, um projeto multicultural que oferecerá oficinas de dança e percussão, além de um espetáculo com referências de Uganda, Senegal e Brasil.

O projeto tem apoio cultural do Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Cultura de Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) e traz em sua essência o poema de mesmo nome (Echoes os Sounds), do poeta ugandês, Jason Ntaro, transbordando, nos espetáculos, a jornada entre extremos e diferenças, para encontros e semelhanças.

De acordo com a produtora do projeto, Marília Cardoso, ECOS vem conectar semelhanças e diferenças de universos, realidades e culturas distantes com suas respectivas singularidades e, ao mesmo tempo, próximas em suas realidades e contextos. “As injustiças dali se manifestam aqui e as de cá se manifestam por lá, nos trazendo a dura e infelizmente não tão óbvia constatação de que onde quer que estejamos, a ira da discriminação sempre nos afronta ecoando por onde passamos como pessoas imigrantes, pretas, mulheres e artistas”, explicou.

Nesse contexto, o artista senegalês Khadim Ndiaye, coreógrafo do projeto, aponta a importância de viver essa conexão e levá-la ao maior número de pessoas possível. “Realidades não exclusivas e semelhantes abrem caminho pra uma peça em que em meio ao caos, destruição, fronteiras, gritaria e vozes esbravejantes que nos separam (sic), é preciso e possível encontrar conexão, encontro, construção, colaboração e união. ECOS é um projeto que se justifica em sua essência e objetivo e convido a todos a sentir com a gente.”

Ejuku, artista de Uganda e produtor musical de ECOS, celebra a oportunidade de aproximação de culturas. “São oportunidades únicas de integração em forma de oficina, vivência e performance em que o público terá a possibilidade de aprender, trocar, experimentar e construir os caminhos de conexão intercultural a partir das oficinas de dança e percussão integradas culminando com a possibilidade de potencial interação e participação na apresentação e performance ao final.”

Sobre o projeto

Em 4 espetáculos de dança e performance, com duração de 40 minutos cada, “ECOS: música e dança no reconhecimento do outro” traz a proposta de destruir barreiras e construir caminhos através do movimento, expressão e música, unindo realidades de três diferentes países que se encontram em semelhantes histórias: Brasil, Senegal e Uganda.

Os artistas e produtores Ana Maíra Favacho, Marília Cardoso (Brasil), Ejuku (Uganda) e Khadim Ndiaye (Senegal) trazem uma alternativa à reverberação do caos ecoando união, compreensão e colaboração transformando muros em portais, cercas em avenidas, fronteiras em pontes, com a intenção de integrar culturas, desconstruir pré-conceitos, exercitar o espírito de comunidade e se divertir.

Serviço

ECOS: Música e Dança no Reconhecimento do Outro

Oficinas ao público e apresentações

17 de junho - São Carlos

Oficinas - 14h30 e 17h

Apresentação - 20h

Local – CEMAC

R. São Paulo, 745 - Centro

22 de junho - Ribeirão Preto

Oficinas - 14h30 e 17h

Apresentação - 20h

Local – Teatro Municipal

Via São Bento - Campos Elísios

São Paulo - Em breve, mais informações.

Mais informações no site https://ecosmusicaedanca.wixsite.com/ecosmusicaedanca

Instagram - @ecosmusicaedanca

