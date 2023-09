Economíadas começa nesta quinta-feira (7)

Economíadas - Crédito: divulgação

A espera está quase chegando ao fim! O evento ECONOMÍADAS 2023, está prestes a tomar de assalto São Carlos e proporcionar uma experiência incrível que você não vai querer perder.

O ECONOMÍADAS não é apenas um evento, é um dos pulsos da vitalidade universitária de São Carlos. De 7 a 10 de setembro, a cidade se transformará em um epicentro de celebração, esporte, cultura e união.

Nos bastidores deste evento grandioso está a Criativa Agência, que não busca apenas organizar uma festa, mas criar uma experiência que ecoe na memória de todos. Ao unir estudantes, cultura, esportes e a economia local, a agência transformou os eventos universitários sob a sua produção em um farol de progresso e coesão em São Carlos.

Para esta edição, a Criativa Agência preparou uma programação imperdível, com apresentações de artistas renomados e DJs que farão você dançar até amanhecer.

Confira a programação completa:

Festas Noturnas:

07/09, das 23h às 07h: Luisa Sonza, Teto e Wiu

09/09, das 23h às 09h: Mc Jacaré, Baile da 17 e Jeito Moleque

Tendas:

07/09, das 14h às 20h: Open Bar com DJs

08/09, das 14h às 2h: Open Bar com DJs

09/09, das 14h às 20h: Open Bar com DJs

Os ingressos para o ECONOMÍADAS 2023 estão à venda no site blacktag.com.br.

Leia Também