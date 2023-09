Economíadas começa na próxima semana e promete agitar São Carlos

Economíadas começa na próxima semana - Crédito: divulgação

São Carlos, cidade conhecida por sua efervescência cultural e intelectual, está prestes a receber o Economíadas. Nos dias 7 a 10 de setembro, a cidade se encherá de vida, com uma previsão de receber cerca de 7 mil visitantes em uma celebração coletiva que já transcende gerações e marca histórias.

São oito prestigiadas instituições de ensino competindo – ESPM, Mackenzie, FGV, FEAUSP, FECAP, PUC, FACECA e Insper – em uma gama de 12 modalidades esportivas incluindo Basquete, Handebol, Vôlei, Futsal, Futebol, Rugby, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Xadrez, Judô, Jiu-Jitsu e Natação. As competições ocorrerão em diversos locais da cidade. Enquanto os atletas batalham nas arenas esportivas, as torcidas organizadas com mascotes, baterias ensaiadas e uma energia contagiante, acrescentam uma dimensão emocional única ao evento.

Por trás da cortina dessa festa impressionante está a Criativa Agência, dedicada não apenas a proporcionar entretenimento memorável, mas também a fomentar o crescimento da cidade. Fundindo cultura, esportes e economia local, a agência se destaca por seus eventos universitários que geram empregos, impulsionam a economia e enriquecem o tecido social da comunidade.

Com uma visão de longo prazo, a Criativa Agência não apenas organiza festas, mas cria conexões duradouras. Através do ECONOMÍADAS e outras iniciativas, ela inspira jovens a se envolverem no cenário universitário e na prática esportiva. Mais do que uma agência, ela se torna um elemento catalisador do espírito universitário e dinâmico de São Carlos.

Este ano, o ECONOMÍADAS marca um capítulo especial como uma das últimas festas no icônico Banana Brasil Eventos, levando shows que fazem parte do evento. À medida que nos aproximamos das datas, as expectativas só crescem. Com cinco festas espetaculares, tanto noturnas como diurnas, este evento é uma experiência completa para todos os gostos. As festas noturnas, agendadas para 7 e 9 de setembro, contarão com performances emocionantes de artistas renomados, como Luísa Sonza, Wiu, Teto e Mc Jacaré. As tendas, que acontecerão nos dias 7, 8 e 9 de setembro, garantem diversão ao sol. Todas, com um open bar de primeira classe.

