Espetáculo “Eco” se apresenta nesta quarta no Teatro Municipal

17 Set 2025 - 13h22Por Jessica
O Teatro Municipal de São Carlos recebe, no dia 17 de setembro, às 20h, o espetáculo “Eco”, obra do grupo Retalho Coletivo que mistura dança, teatro e realismo mágico para refletir sobre poder e autoritarismo. A direção é de Iratã Campos e a dramaturgia de Nádia Stevanato.

A peça narra a história de uma comunidade aparentemente comum, surpreendida por acontecimentos estranhos que desencadeiam reações violentas e autoritárias. Inspirado no romance “A Hora dos Ruminantes”, de José J. Veiga, o espetáculo utiliza a opressão vivida por uma cidade fictícia como alegoria da chegada do golpe militar no Brasil.

O processo de criação teve início em 2018, após a temporada da peça “Estação São Carlos”. A estreia estava prevista para março de 2020, mas foi adiada devido à pandemia de COVID-19, acontecendo apenas em maio de 2022 dentro do projeto Locomotiva Teatral, parceria entre a Teia – Casa de Criação e a Prefeitura de São Carlos. Na ocasião, o grupo realizou oito apresentações em diferentes espaços culturais.

Em 2024, “Eco” voltou a circular pela cidade com seis apresentações em ginásios poliesportivos ligados à Secretaria de Esportes e Cultura e uma nova temporada na sede do Retalho Coletivo.

A apresentação no Teatro Municipal, localizado na Rua 7 de Setembro, 1.735, no Centro, tem entrada gratuita.

