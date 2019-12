É hoje! Locomotiva iluminada passa por São Carlos

O Projeto Natal nos Trilhos, uma parceria da Rumo com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), vai passar por mais de 30 municípios do interior paulista. Em São Carlos, a locomotiva C30-7 9380, fabricada em 1978 na Austrália, sendo uma das três únicas fabricadas no mundo e uma das duas que vieram para o Brasil, vai passar nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, após as 18h.

Decorada com centenas de luzes natalinas, a 9380 conta com uma pintura especial em homenagem a Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Junto com a locomotiva 7202 presente na última edição, a composição saiu de São José do Rio Preto na última segunda-feira e já passou por Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama, Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Dobrada, Santa Ernestina, Matão, Silvânia e Bueno de Andrada. Nesta quinta sai de Araraquara, passa por Ibaté, segue para São Carlos, depois Itirapina e Rio Claro.

Na sexta-feira (20/12) passa em Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas. No sábado (21/12) segue para Valinhos, Vinhedo, Louveira e encerra o trajeto em Jundiaí. No total, serão percorridos cerca de 450 quilômetros.

Para que todos possam assistir à passagem da locomotiva em segurança, a Rumo chama a atenção para alguns cuidados essenciais: pare, olhe e escute, respeitando a sinalização nas passagens em nível; mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolha um local seguro para registrar suas imagens; nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

