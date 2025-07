Durval e Alladim encerram a Festa da Larança com Açúcar de Santa Eudóxia neste domingo

Durval e Alladim encerram a Festa da Larança com Açúcar - Crédito: reprodução Facebook

O encerramento da 18ª edição da Festa da Larança com Açúcar de Santa Eudóxia, neste domingo, ficará por conta da dupla Durval e Alladim, prometendo muita animação e música sertaneja para fechar a edição com chave de ouro. No mesmo dia, sobem ao palco também a dupla Rud e Robson. No sábado, a festa começa às 19h com os shows de Zé Fernando, Defensores da Catira de Santa Eudóxia e João Pedro & Zé Paulo.

Além do entretenimento, o evento impulsiona a economia através do apoio à Economia Solidária, permitindo a pequenos empreendedores oferecerem seus produtos. O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, reforçou a importância cultural da festa. “Ela representa Santa Eudóxia, mas também fortalece o município como um todo”.

