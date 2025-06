Durante "adesivaço", Bira afirma que estrutura do rodeio começa a ser montada nos próximos dias

Crédito: Lourival Izaque

A contagem regressiva para o São Carlos Rodeio Fest está a todo vapor e a cidade começa a entrar no clima com a ação de adesivagem promovida pela organização. Em entrevista ao São Carlos Agora, o diretor do rodeio, Ubirajara Teixeira, conhecido como Bira, destacou a importância do evento e deu detalhes sobre as atrações e o impacto econômico para o município.

“Depois de 22 anos, estamos de volta com o adesivaço. O pessoal vem chegando para colar seu adesivo e ajudar a divulgar a festa campeã do São Carlos Rodeio Fest. A expectativa está magnífica, o rodeio vem chegando com tudo para a cidade e para toda a região”, comemorou Bira.

Sobre a grade de atrações, o diretor não poupou elogios à MP Promoções e garantiu que o público vai aproveitar uma mega estrutura e shows de qualidade. “Temos o Gusttavo Lima, Luan Santana, Murilo Rufi e vários DJs. A MP Promoções realiza muitos eventos no interior de São Paulo e em outros estados, e a grade para São Carlos não poderia ser diferente. Podem esperar um grande rodeio e uma mega estrutura para todos.”

Bira destacou ainda o impacto econômico do evento para São Carlos e região. “Eu costumo dizer que o rodeio é o décimo terceiro do comércio. Os comerciantes, tanto de mercado e loja, como postos de gasolina e até catadores de recicláveis, lucram com a festa do peão. É uma economia fenomenal para o município. O setor hoteleiro, por exemplo, recebe muitas reservas de visitantes de fora, o que é ótimo para a cidade.”

Quanto à preparação, a equipe trabalha em ritmo acelerado para montar todas as estruturas no terreno. “Está tudo sob controle e no cronograma certo. Daqui a mais ou menos uma semana as estruturas começarão a chegar para montar no terreno, que inclusive já está limpo. Em cerca de 7 a 10 dias, teremos parque de diversões, arena e arquibancada prontos para receber o público. Vai ser um grande evento, pode ter certeza!”

Por fim, Bira destacou a importância do adesivaço para levar informação e mobilizar a população. “É uma ação muito importante para alcançar todas as regiões. O carro adesivado passa pela cidade toda e quem não conhecia o evento acaba sendo informado por quem passa com o adesivo. Os motoristas que participaram ganham um par de ingressos para o São Carlos Rodeio Fest, e isso ajuda a levar a festa para todos!”

Leia Também