Dupla Rio Negro & Solimões é a atração da festa junina do São Carlos Clube

Dupla Rio Negro & Solimões

O São Carlos Clube se prepara para uma das festas mais tradicionais e aguardadas do ano: a Festa Junina 2025, marcada para o dia 28 de junho, a partir das 19h, com atrações para toda a família, comidas típicas e muita música.

O destaque da noite será o show da renomada dupla Rio Negro & Solimões, no palco principal. Também sobem ao palco o Duda Stefano Trio e a dupla João Carlos & Bruno, garantindo a animação da festa em dois espaços diferentes.

Além da programação musical, o evento contará com uma ampla praça de alimentação com comidas e bebidas típicas juninas, e a já tradicional venda de mesas, divididas entre Praça A (R$ 490) e Praça B (R$ 440), com limite de duas mesas por sócio titular.

Vendas de mesas e convites

As mesas estarão disponíveis para venda online a partir do dia 10 de junho, às 10h, no site eventiza.com.br/organizador/saocarlosclube.

Para os não-sócios, os convites estarão à venda a partir do dia 11 de junho, às 8h, diretamente na Secretaria do Clube. Os valores variam conforme o lote:

1º lote : R$ 300

2º lote : R$ 400

3º lote: R$ 500

Crianças até 12 anos não pagam, e jovens de 13 a 17 anos pagam meia entrada. É obrigatória a apresentação de um sócio maior de 18 anos no momento da compra, seja presencialmente ou pelo e-mail secretaria@saocarlosclube.com.br, além de documento com foto (RG).

